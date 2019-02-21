Прокуратура обнаружила нарушения при сборе медицинских отходов в Вологодской областной клинической больнице

Прокуратура и Роспотребнадзор обнаружили нарушения при сборе медицинских отходов разных классов опасности в Вологодской областной клинической больнице.

Напомним, о том, что больничный мусор от областной клинической больницы и областного роддома на Пошехонском шоссе не вывозился с декабря, 26 января в соцсети написал блогер Сергей Городишенин:

- Я выехал на место и обратил внимание, что горы мусора и на территории Вологодской областной клинической больницы и на территории областного роддома не убраны с прошлого года. Вороны облюбовали место и растаскивают по всей территории весь мусор. Ну что сказать, мусорная реформа она такая. Надеюсь, после публикации ситуация изменится. Санитарно - гигиенические нормы ещё никто не отменял.

После сообщений в СМИ прокуратура и Роспотребнадзор провели проверку соблюдения медучреждением требований законодательства в указанной сфере. Проверка показала, что территория возле корпусов больницы на Пошехонском шоссе, 27 (перинатальный центр) и 23 действительно была захламлена отходами,

- В нарушение законодательства об охране окружающей среды и об отходах производства и потребления учреждением не осуществлялся контроль за регулярностью вывоза отходов, допускалось смешение отходов различных классов. На контейнерной площадке отсутствовал навес, контейнеры не обеспечены крышками и не промаркированы в соответствии с классом отходов. Процесс перемещения отходов от мест образования к местам временного хранения и обеззараживания не механизирован, - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Кроме того, при проверке установлено, что заполненные дезинфицирующим раствором одноразовые контейнеры для сбора игл в процедурных кабинетах в нейрохирургическом отделении не промаркированы с указанием дезинфицирующего средства и его концентрации.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст.ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) КоАП РФ. Материалы находятся на рассмотрении в управлении Роспотребнадзора по Вологодской области.

Одновременно прокуратурой города главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.