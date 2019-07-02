На полигоне на Мудрова в Вологде так и не убрали мусорную свалку?

На мусорном полигоне на улице Мудрова в Вологде до сих пор не убрана свалка мусора. Евгений Доможиров предполагает, что недавний пожар в этом месте мог быть устроен специально:

- Власти пытаются убедить нас в том, что на территории свалки осуществляется только сортировка. Для того, чтобы показать нам, что это так сделали даже специальный выезд с зам.губернатора Стрижовым. Однако, сразу после выезда мы доказали, что участок якобы крупногабаритного мусора, на самом деле и есть захоронение.

И вот сейчас, вместо обещанной сортировки этого участка, его официально захоронили. Под видом пожара засыпав землей.

Причём в новостях сообщили, что это был поджог. А как же мог случиться поджог, если свалка закрыта, а при попытке проникновения вызывают Росгвардию? Может её подожгли те, кто захотел провести захоронение отходов? - спрашивает Евгений Доможиров.

- При этом отмечу, что в отдельных местах захоронение даже не скрывается. Давайте посмотрим на конус.

- И рассмотрим что же там наверху поближе. Удивительно, да? Мусор открыто находится на свалке и даже не у сортировочной станции.