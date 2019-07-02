На полигоне на Мудрова в Вологде так и не убрали мусорную свалку?

На мусорном полигоне на улице Мудрова в Вологде до сих пор не убрана свалка мусора. Евгений Доможиров предполагает, что недавний пожар в этом месте мог быть устроен специально:
- Власти пытаются убедить нас в том, что на территории свалки осуществляется только сортировка. Для того, чтобы показать нам, что это так сделали даже специальный выезд с зам.губернатора Стрижовым. Однако, сразу после выезда мы доказали, что участок якобы крупногабаритного мусора, на самом деле и есть захоронение.
И вот сейчас, вместо обещанной сортировки этого участка, его официально захоронили. Под видом пожара засыпав землей.
Причём в новостях сообщили, что это был поджог. А как же мог случиться поджог, если свалка закрыта, а при попытке проникновения вызывают Росгвардию? Может её подожгли те, кто захотел провести захоронение отходов? - спрашивает Евгений Доможиров.
- При этом отмечу, что в отдельных местах захоронение даже не скрывается. Давайте посмотрим на конус.
- И рассмотрим что же там наверху поближе. Удивительно, да? Мусор открыто находится на свалке и даже не у сортировочной станции.
Евгений пишет, что он многократно обращал внимание властей на этот действующий полигон отходов, однако получал лишь отписки.
Напомним, мусор на полигоне ТБО на Мудрова загорелся 8 июня. Тление продолжалось несколько дней.
При этом согласно нормам там не должно быть свалки. В 2017 году в городской администрации говорили, что сначала отходы будут отправляться на полигон на Мудрова, откуда после сортировки часть будет уходить на вторсырье, а часть - для захоронения в Пасынково.