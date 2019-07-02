На полигоне на Мудрова в Вологде так и не убрали мусорную свалку?

02.07.2019 [Общество]

На мусорном полигоне на улице Мудрова в Вологде до сих пор не убрана свалка мусора. Евгений Доможиров предполагает, что недавний пожар в этом месте мог быть устроен специально:

- Власти пытаются убедить нас в том, что на территории свалки осуществляется только сортировка. Для того, чтобы показать нам, что это так сделали даже специальный выезд с зам.губернатора Стрижовым. Однако, сразу после выезда мы доказали, что участок якобы крупногабаритного мусора, на самом деле и есть захоронение.

И вот сейчас, вместо обещанной сортировки этого участка, его официально захоронили. Под видом пожара засыпав землей.

Причём в новостях сообщили, что это был поджог. А как же мог случиться поджог, если свалка закрыта, а при попытке проникновения вызывают Росгвардию? Может её подожгли те, кто захотел провести захоронение отходов? - спрашивает Евгений Доможиров.

- При этом отмечу, что в отдельных местах захоронение даже не скрывается. Давайте посмотрим на конус.

- И рассмотрим что же там наверху поближе. Удивительно, да? Мусор открыто находится на свалке и даже не у сортировочной станции.

Евгений пишет, что он многократно обращал внимание властей на этот действующий полигон отходов, однако получал лишь отписки.

Напомним, мусор на полигоне ТБО на Мудрова загорелся 8 июня. Тление продолжалось несколько дней.

При этом согласно нормам там не должно быть свалки. В 2017 году в городской администрации говорили, что сначала отходы будут отправляться на полигон на Мудрова, откуда после сортировки часть будет уходить на вторсырье, а часть - для захоронения в Пасынково. 

Тэги: мусор, полигон ТБО
Сюжет: тариф на вывоз мусора

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?
В Вологодской области дали новое определение валежнику
Исполняющий обязанности ректора ВоГУ на служебной машине попал в ДТП и пытался скрыть аварию
В Вологде «Магистраль» демонтирует верхнюю часть каменной наброски набережной
Следователи возбудили дело по факту гибели 19-летней студентки ВоГУ, спасшей тонувшего ребенка
Первый зампрокурора Вологодской области Алексей Васильков перешел на работу в Генпрокуратуру России
Два человека погибли в ДТП в Кирилловском районе
Житель Верховажья не смог оспорить в областном суде штраф за пост о Путине в соцсети
Три человека погибли в столкновении «Фольксвагена» и фуры в Череповецком районе
В Госдуме поддержали идею РПЦ включить в школьный курс по литературе религиозные тексты
28.06.2019 [Общество]

Житель Верховажья не смог оспорить в областном суде штраф за пост о Путине в соцсети

2425
3
01.07.2019 [Происшествия]

Приставы изъяли из неблагополучной череповецкой семьи четверых детей

715
0
01.07.2019 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор матери избитых в семье двух маленьких мальчиков и ее сожителю

854
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты
Прокуратура обнаружила в Бабушкинской ЦРБ нарушения при утилизации медицинских отходов
Парад невест пройдет в Вологде 8 июля
Череповчанина будут судить за торговлю гашишем и метамфетамином через «закладки»
В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области
В Бабушкинском районе будут судить почтальона, присвоившего чужую пенсию по потере кормильца
На полигоне на Мудрова в Вологде так и не убрали мусорную свалку?
 


26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

11978
0
02.07.2019 [БлогоVO]

Решите наконец вопрос с велопешеходной зоной по Пречистенской набережной

79
0
30.06.2019 [Обзор Прессы]

Нет такой партии

737
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика