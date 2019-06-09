Свалка на улице Мудрова в Вологде тлеет на площади 4 000 квадратных метров

На свалке на улице Мудрова в Вологде зафиксировано очаговое тление на площади 4 тысячи квадратных метров.

- По состоянию на 20:00 09.06.2019 открытого горения нет, продолжается очаговое тление на площади 4000 кв.м. (100 * 40 м.) с выделением дыма на полигоне ТБО. Работы по ликвидации тления проводятся в круглосуточном режиме, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Дым распространяется по направлению от города. Сотрудники Роспотребнадзора мониторят качество атмосферного воздуха на территории жилой застройки Вологды. Превышений гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено.

АО «Вторресурсы» и администрация города организовали подвоз песка на полигон и засыпку им очагов тления. За сегодняшний день было подвезено 900 кубометров песка. Пожарные проводят проливку очагов тления «для недопущения распространения тления и дыма».

Как ранее сообщал Newsvo, полигон ТБО на улице Мудрова в Вологде загорелся вчера утром — сигнал поступил около 11 часов. Общая площадь возгорания, как тогда сообщала пресс-служба УМЧС, составила 600 квадратных метров, локализовать его удалось к обеду, тушение не прекращается до сих пор. По данным ведомства, причина пожара — «неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц»