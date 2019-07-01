УФАС: на рынках автобусных перевозок в Вологодской области не развита конкуренция

01.07.2019 [Общество]

Вологодское УФАС провело анализ состояния конкуренции на рынках услуг регулярных автобусных перевозок на территории региона в 2017-2018 годах. По данным ведомства, конкуренция в данной отрасли не развита.

- По результатам проведенного анализа сделан вывод, что все рынки услуг регулярных автобусных перевозок по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам относятся к рынкам с неразвитой конкуренцией, - сообщает пресс-служба вологодского УФАС.

По данным ведомства, есть три основные причины, по которым на рынок автобусных перевозок не выходят новые участники. Во-первых, им мешает деятельность нелегальных перевозчиков, которые работают по самостоятельно установленным расписаниям, без конкурсного отбора. Во-вторых, власти не оказывают перевозчикам помощь из бюджета (кроме Череповца – там субсидируется работа одного из перевозчиков).  Третьей причиной неразвитости конкуренции антимонопольщики назвали частое изменение законодательных норм (переоформление лицензий; требований к штампам механика, медика; требования к режиму отдыха водителя не учитывает протяженность маршрута), «которые не всегда проработаны и целесообразны».

- Анализ динамики роста тарифов в анализируемый период показал, что на рынках услуг регулярных автобусных перевозок по муниципальным маршрутам тарифы  у большинства хозяйствующих субъектов выросли от 8% до 18% при  инфляции (7%), - отмечают в УФАС.

При этом на межмуниципальных маршрутах (например, между районами) тарифы  выросли на 10% сверх уровня инфляции.

К основным причинам роста тарифов в УФАС отнесли низкий уровень пассажиропотоков, снижение рентабельности многих автобусных маршрутов и сокращение бюджетных дотаций.

Ранее Newsvo сообщал, что Никольский районный суд обязал администрацию муниципалитета организовать автобусное сообщение с райцентром для жителей поселков Борок, Высокинский, Дуниловский, Кудангский и деревни Беляевка - автобусы туда просто отменили. Причем сама администрация не восстанавливает большую часть этих маршрутов уже больше двух лет. Более того, чиновники не собирались выделять на это деньги ни в 2019, ни в 2020, ни в 2021 годах.

Тэги: УФАС, антимонопольщики, автобусы

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