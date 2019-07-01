Приставы изъяли из неблагополучной череповецкой семьи четверых детей

01.07.2019 [Происшествия]

Приставы изъяли из неблагополучной череповецкой семьи трех девочек и одного мальчика. Дети воспитывались в антисанитарных условиях, не посещали образовательные учреждения, и в итоге родителей ограничили в правах.

Исполнительное производство об ограничении родительских прав и передаче несовершеннолетних органам опеки поступило в отдел №1 судебных приставов по Череповцу. Из-за халатного отношения мамы и папы четверо детей (самому старшему 8 лет, самому младшему – 2 года) оказались в трудной ситуации.

- Дети перестали посещать образовательные заведения, содержались в антисанитарных условиях и т.д. Необходимо отметить, что оба родители официально не трудоустроены. В связи с этим суд принял решение об ограничении в родительских правах женщины и мужчины, а также передать их несовершеннолетних детей (трех девочек и одного мальчика) представителям органов опеки и попечительства, - сообщает УФССП по Вологодской области.

Сразу же после получения решения суда приставы выехали по месту жительства детей, но там их не нашли.  Отец сообщил сотрудникам ведомства, что ребята вместе с матерю уехали отдыхать в Анапу и он давно с ними не связывался. Женщину объявили в розыск. Спустя некоторое время ее задержали в Тверской области при попытке совершить хищение из магазина.

- Незамедлительно, в результате взаимодействия работников Управлений ФССП России по Вологодской и Тверской областям, несовершеннолетние были переданы органам опеки. В настоящее время жизни и здоровью ребят ничего не угрожает, -  сообщает УФССП.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце приставы также забрали от пьющей матери 13-летнего сына и передали органам опеки. Суд ограничил женщину в родительских правах, исполнительный лист пришел в отдел УФССП.

Тэги: опека, дети

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