В Череповце приставы забрали у пьющей матери 13-летнего сына

В Череповце приставы забрали от пьющей матери 13-летнего сына и передали органам опеки. Суд ограничил женщину в родительских правах, исполнительный лист пришел в отдел УФССП.

- Тринадцатилетний подросток долгое время находился в условиях, непригодных для проживания. Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения оставляло желать лучшего. Мать мальчика неоднократно привлекалась органами внутренних дел за употребление алкогольных напитков, в связи с чем, женщина была ограничена в родительских правах, - сообщает пресс-служба ведомства.

Когда приставы выехали по адресу проживания череповчанки, чтобы забрать ребенка, она отказалась открывать им дверь. Передать мальчика органам опеки удалось на улице, когда подросток вышел на прогулку.

Ранее Newsvo сообщал, что вологодским судебным приставам удалось уговорить мать, несколько лет скрывавшую ребенка от отца, периодически устраивать им встречи.