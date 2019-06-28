29 июня в Вологде автобусы будут ездить до часа ночи

В Вологде в День города продлят время работы общественного транспорта и изменят некоторые маршруты



Так, с 23.00 29 июня до 1.00 30 июня автобусы будут работать по 7 маршрутам:



- Драмтеатр - Золотой ключик - Яшина - Льнокомбинат - Лоста;



- Драмтеатр - Дальняя;



- Центр - Лукьяново;



- Центр - Семенково;



- ВПЗ - Архангельская;



- Вологда - Молочное;



- Больничный комплекс - «Бригантина».



В это время будет действовать тариф 26 рублей за одну поездку за наличный расчёт. Проездные билеты, в том числе льготные проездные, электронные карты не действуют.



Кроме того, в связи с перекрытием движения в центре города 29 июня изменится маршрут некоторых автобусов.



Так, автобусы маршрутов №№ 1, 21 пройдут по Советскому проспекту - ул. Предтеченской - ул. Зосимовской, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира с остановками «Драмтеатр», «ВоГУ», «Проспект Победы»;



автобусы маршрута №№ 17 - по ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира, с остановкой «Проспект Победы» (в обоих направлениях);



автобусы маршрутов №№ 3, 19, 43 - через мост 800-летия, ул. Зосимовская, ул. Ленина, ул. Мира и далее по своему маршруту (в обоих направлениях) с остановками «ВоГУ» и «Проспект Победы»;



автобусы маршрутов №№ 9, 27, 32, 35, 36 - по ул. Мира в обоих направлениях с остановкой «Проспект Победы»;



автобусы маршрута № 49 - по ул. Предтеченская - ул. Герцена в обоих направлениях», - пресс-служба администрации Вологды.



