29 июня в Вологде автобусы будут ездить до часа ночи

28.06.2019 [Общество]

В Вологде в День города продлят время работы общественного транспорта и изменят некоторые маршруты 

Так, с 23.00 29 июня до 1.00 30 июня автобусы будут работать по 7 маршрутам: 

- Драмтеатр - Золотой ключик - Яшина - Льнокомбинат - Лоста; 

- Драмтеатр - Дальняя; 

- Центр - Лукьяново; 

- Центр - Семенково; 

- ВПЗ - Архангельская; 

- Вологда - Молочное; 

- Больничный комплекс - «Бригантина». 

В это время будет действовать тариф 26 рублей за одну поездку за наличный расчёт. Проездные билеты, в том числе льготные проездные, электронные карты не действуют. 

Кроме того, в связи с перекрытием движения в центре города 29 июня изменится маршрут некоторых автобусов.

Так, автобусы маршрутов №№ 1, 21 пройдут по Советскому проспекту - ул. Предтеченской - ул. Зосимовской, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира с остановками «Драмтеатр», «ВоГУ», «Проспект Победы»; 

автобусы маршрута №№ 17 - по ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Мира, с остановкой «Проспект Победы» (в обоих направлениях); 

автобусы маршрутов №№ 3, 19, 43 - через мост 800-летия, ул. Зосимовская, ул. Ленина, ул. Мира и далее по своему маршруту (в обоих направлениях) с остановками «ВоГУ» и «Проспект Победы»; 

автобусы маршрутов №№ 9, 27, 32, 35, 36 - по ул. Мира в обоих направлениях с остановкой «Проспект Победы»; 

автобусы маршрута № 49 - по ул. Предтеченская - ул. Герцена в обоих направлениях», - пресс-служба администрации Вологды. 

 

Тэги: автобусы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?
В Вологодской области дали новое определение валежнику
В Вологде «Магистраль» демонтирует верхнюю часть каменной наброски набережной
19-летняя девушка, утонувшая в Вологодском районе, погибла, спасая ребенка
Исполняющий обязанности ректора ВоГУ на служебной машине попал в ДТП и пытался скрыть аварию
В Череповце на Ягорбском мосту мотоциклист врезался в столб
В Соколе водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста
Следователи возбудили дело по факту гибели 19-летней студентки ВоГУ, спасшей тонувшего ребенка
Первый зампрокурора Вологодской области Алексей Васильков перешел на работу в Генпрокуратуру России
Вологодский городской суд продлил арест юриста Федотова, подозреваемого в уничтожении вещдоков
26.06.2019 [Общество]

Шествие поваров, кулинарные мастер-классы, каравайгер из лосятины: фестиваль «Вологда со вкусом» пройдет 29 июня

781
1
26.06.2019 [Общество]

День города в стиле ретро: Вологда отметит 872-летие со дня основания

1611
0
28.06.2019 [Общество]

В Вологде в День города перекроют центральные улицы

604
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

29 июня в Вологде автобусы будут ездить до часа ночи
В Бабаево начали строить новое здание детской школы искусств
Пенсионер из Череповца заблудился и провел несколько дней в лесах Белозерского района
Женское УЗИ в клинике «Вита» выполняет Шишов Александр Николаевич
В Вологде в День города перекроют центральные улицы
Учителя из Чехии пройдут курсы повышения квалификации в Вологде
Череповчанка пыталась получить кредит, предъявив поддельную справку о доходах
 


26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

10242
0
28.06.2019 [БлогоVO]

Вы, Олег Александрович, можете войти в память губителем старинного города

492
0
27.06.2019 [Обзор Прессы]

Джайлс под Вологдой: история первой английской книги о России

358
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика