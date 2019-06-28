В Вологде в День города перекроют центральные улицы

28.06.2019 [Общество]

В Вологде в День города будет ограничено движение автомобилей по центральным улицам рядом с площадью Революции и Кремлёвской площадью – основными площадками проведения праздничных мероприятий. 

Так, по данным пресс-службы городской администрации, в районе Кремлевской площади перекроют

С 7.00 29 июня до 01.00 30 июня:

 улицу Сергея Орлова от Педагогического института на С. Орлова, 6 до Кремлёвской площади. 

С 22.00 29 июня до 00.30 30 июня: 

улицу Маяковского на участке от ул. Ленинградской до ул. Бурмагиных, 

улицу Бурмагиных от ул. Маяковского до ул. Воровского 

В районе площади Революции нельзя будет проехать

С 03.00 до 23.45 29 июня: 

по Советскому проспекту от ул. Марии Ульяновой до ул. Предтеченской , 

и по улице Лермонтова от ул. Ленина до Предтеченской. 

в это время также будет перекрыта площадь Возрождения (у здания городской администрации)

С 8.00 до 22.00 29 июня: 

ограничат движение на улице Марии Ульяновой от Герцена до Чехова 

на улице Пушкинской от улицы Герцена до Марии Ульяновой 

С 22.00 29 июня до 01.00 30 июня: 

запрещено движение по Набережной VI Армии от дома №75 до дома №81 

Также вводятся ограничения на стоянку транспортных средств: с 6.00 29 июня до 00/30 30 июня нельзя будет припарковаться на пересечении улицы Батюшкова и проспекта Победы.  

Эта информация размещена на сайте администрации сегодня, 28.06.2019. В пресс-службе отдела ГИБДД по городу Вологде, корреспонденту newsVO пояснили, что план ограничения движения на улицах города должен был быть утверждён главой города за 20 дней до мероприятия. 

 

Тэги: перекрытие улиц, День города

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