В Вологде в День города перекроют центральные улицы
В Вологде в День города будет ограничено движение автомобилей по центральным улицам рядом с площадью Революции и Кремлёвской площадью – основными площадками проведения праздничных мероприятий.
Так, по данным пресс-службы городской администрации, в районе Кремлевской площади перекроют
С 7.00 29 июня до 01.00 30 июня:
улицу Сергея Орлова от Педагогического института на С. Орлова, 6 до Кремлёвской площади.
С 22.00 29 июня до 00.30 30 июня:
улицу Маяковского на участке от ул. Ленинградской до ул. Бурмагиных,
улицу Бурмагиных от ул. Маяковского до ул. Воровского
В районе площади Революции нельзя будет проехать
С 03.00 до 23.45 29 июня:
по Советскому проспекту от ул. Марии Ульяновой до ул. Предтеченской ,
и по улице Лермонтова от ул. Ленина до Предтеченской.
в это время также будет перекрыта площадь Возрождения (у здания городской администрации)
С 8.00 до 22.00 29 июня:
ограничат движение на улице Марии Ульяновой от Герцена до Чехова
на улице Пушкинской от улицы Герцена до Марии Ульяновой
С 22.00 29 июня до 01.00 30 июня:
запрещено движение по Набережной VI Армии от дома №75 до дома №81
Также вводятся ограничения на стоянку транспортных средств: с 6.00 29 июня до 00/30 30 июня нельзя будет припарковаться на пересечении улицы Батюшкова и проспекта Победы.
Эта информация размещена на сайте администрации сегодня, 28.06.2019. В пресс-службе отдела ГИБДД по городу Вологде, корреспонденту newsVO пояснили, что план ограничения движения на улицах города должен был быть утверждён главой города за 20 дней до мероприятия.