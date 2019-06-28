Учителя из Чехии пройдут курсы повышения квалификации в Вологде

28.06.2019 [Общество]

11 педагогов из Чехии приедут в Вологду, чтобы пройти обучение в рамках образовательной программы «Русский язык как иностранный». Лекции иностранцам прочитают в ВоГУ доктор филологических наук Елена Ильина, старший преподаватель кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Оксана Чушина, кандидат филологических наук Василиса Карпова, кандидат филологических наук Юлия Драчева.

- Процесс обучения рассчитан на полторы недели. На теоретических занятиях педагогам русского языка из Чехии расскажут о словесной культуре Вологодского края и государственной языковой политики России в области русского языка, о методике тематического отбора ситуаций речевого общения и требованиях к речевым умениям студентов. Отдельно на лекциях будут затронуты темы о месте и роли грамматики в современном обучении русскому языку, о способах и приемах семантизации лексики, - сообщает сайт областного правительства.

На практических занятиях с иностранными педагогами будут работать с использованием русских песен и театральных постановок, которые представит театр «Камишибай».

В Вологодском госуниверситете отмечают, что для чешских педагогов также приготовлена культурная программа: они осмотрят основные достопримечательности Вологды, включая Музей кружева, Софийский собор, башню Вологодского кремля. Запланированы экскурсии в усадьбу Брянчаниновых, Кириллов и Ферапонтово, а также мастер-классы по кружевоплетению и народным промыслам на базе фирмы «Снежинка» и «Резного палисада».

 

Тэги: ВоГУ, учителя, иностранцы

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