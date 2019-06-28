Череповчанка пыталась получить кредит, предъявив поддельную справку о доходах

28.06.2019 [Происшествия]

Жительница Череповца хотела получить кредит в банке, используя поддельную справку о доходах. Обман вскрылся, на женщину заведено уголовное дело о мошенничестве.

В полицию обратился сотрудник одного из городских банков и рассказал, что клиентка, желавшая получить кредит, предъявила им справку, подлинной которой вызывает сомнение у сотрудников учреждения. По его словам, женщина подала заявку на оформление кредита на сумму в 360 тысяч рублей: предъявила необходимый пакет документов и попыталась заключить договор. Череповчанку задержали.

-  Как выяснили правоохранители, неработающая 53-летняя череповчанка  пошла на преступление из-за финансовых трудностей. Женщина, попросила свою знакомую, работающую в одной из организаций в сфере обслуживания, сделать справку о доходах физического лица, с которой впоследствии злоумышленница и пришла в банк за кредитом, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3  ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Знакомая, изготовившая поддельную справку, также понесет ответственность, предусмотренную законом.

Ранее Newsvo сообщал, что жительницу Чагодощенского района осудили за подделку диагностических карт техосмотра автомобилей.

Тэги: мошенничество, справка, поддельные документы

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