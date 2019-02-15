Жительницу Чагодощенского района осудили за подделку диагностических карт техосмотра автомобилей
Суд вынес приговор 41-летней жительнице Чагодощенского района, которая подделывала и продавала диагностические карты техосмотра автомобилей.
- Обвиняемая в сентябре 2018 года, находясь по месту своего жительства, используя компьютер и струйное многофункциональное устройство, незаконно изготовила диагностическую карту на автомобиль, принадлежащий ее отцу, - сообщает прокуратура Вологодской области.
После этого женщина обратилась в страховую компанию для заключения договора обязательного страхования автогражданской ответственности. Страховым агентом на основании представленной диагностической карты и документов на автомобиль был выдан полис ОСАГО.
Кроме того, как выяснили следователи, обвиняемая в октябре 2017 года и октябре 2018 года незаконно изготовила диагностические карты для двух жителей Чагодощенского района, получив за это по 800 рублей с каждого.
- В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы, - отмечают в прокуратуре.