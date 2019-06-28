Два человека погибли в ДТП в Кирилловском районе

28.06.2019 [Происшествия]

Два человека погибли в столкновении легкового "Опеля" и фуры "Вольво" в Кирилловском районе. Авария произошла сегодня около 12:25 на 1 километре обхода города Кириллов.

- По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Опель под управлением мужчины 1986 г.р. с грузовиком Вольво под управлением мужчины 1982 г.р, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

33-летний водитель легкового авто и его 64-летний пассажир от полученных в аварии травм погибли до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Ранее Newsvo сообщал, что вчера, 27 июня, три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового "Фольксвагена" и фуры в Череповецком районе. Авария произошла сегодня около 4.40 на 166 километре трассы Вологда – Новая Ладога.

Тэги: ДТП, гибель людей
Фото пресс-службы областного УМВД

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