Два человека погибли в ДТП в Кирилловском районе

Два человека погибли в столкновении легкового "Опеля" и фуры "Вольво" в Кирилловском районе. Авария произошла сегодня около 12:25 на 1 километре обхода города Кириллов.

- По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Опель под управлением мужчины 1986 г.р. с грузовиком Вольво под управлением мужчины 1982 г.р, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

33-летний водитель легкового авто и его 64-летний пассажир от полученных в аварии травм погибли до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее Newsvo сообщал, что вчера, 27 июня, три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового "Фольксвагена" и фуры в Череповецком районе. Авария произошла сегодня около 4.40 на 166 километре трассы Вологда – Новая Ладога.