Три человека погибли в столкновении «Фольксвагена» и фуры в Череповецком районе

27.06.2019 [Происшествия]

Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового "Фольксвагена" и фуры в Череповецком районе. Авария произошла сегодня около 4.40 на 166 километре трассы Вологда – Новая Ладога.

- По предварительным данным, водитель 1995 г.р., управляя автомашиной "Фольксваген", допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачом "Скания" под управлением водителя 1970 г.р, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП погиб водитель "Фольксвагена" и двое мужчин, сидевших на заднем сидении иномарки. Их личности пока не установлены. 26-летняя аассажирка "Фольксвагена"  доставлена в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ГИБДД. В районе деревни Хохлово с утра может быть затруднено движение транспорта.

Тэги: ДТП, выезд на встречку
Фото пресс-службы областного УМВД

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