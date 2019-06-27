Три человека погибли в столкновении «Фольксвагена» и фуры в Череповецком районе

Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового "Фольксвагена" и фуры в Череповецком районе. Авария произошла сегодня около 4.40 на 166 километре трассы Вологда – Новая Ладога.

- По предварительным данным, водитель 1995 г.р., управляя автомашиной "Фольксваген", допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачом "Скания" под управлением водителя 1970 г.р, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП погиб водитель "Фольксвагена" и двое мужчин, сидевших на заднем сидении иномарки. Их личности пока не установлены. 26-летняя аассажирка "Фольксвагена" доставлена в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ГИБДД. В районе деревни Хохлово с утра может быть затруднено движение транспорта.