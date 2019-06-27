В Вологодской области дали новое определение валежнику

Вологодские депутаты приняли поправки в областной закон о сборе валежника. По словам спикера регионального парламента Андрея Луценко, местные парламентарии одними из первых в России уточнили понятие «валежник» и сделали закон «понятным для жителей».

Как ранее сообщал Newsvo, с 1 января 2019 года жители России получили право бесплатно собирать в лесах валежник для собственных нужд. Кроме того, каждый регион принял свой свод правил по сбору сухих веток деревьев. Так, в Вологодской области в декабре 2018 года были внесены изменения в региональный закон «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины (…) для собственных нужд».

— При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале, — говорилось в законе.

При реализации этого правила о «естественном отмирании» выявилась проблема: не все люди могут, глядя на сухое дерево или его часть, определить, естественным образом оно отмерло или было срублено человеком.

— Установление причин (факторов) повреждения гражданами, которые в отличие от предпринимателей, осуществляющих деятельность в данной сфере, специальными познаниями в лесопользовании не обладают, на практике представляется трудновыполнимым и невозможным, — говорится в пояснительной записке к принятому сегодня депутатами ЗСО законопроекту.

Кроме того, к валежнику ранее были отнесены сухие сучья деревьев, упавшие в результате снеговала, а упавшие в результате ветровала ветки отнесены не были. То есть человек, заготовивший ветки, погибшие в результате ветровала, мог бы понести за это ответственность.

— Учитывая, что заготовка гражданами древесины, формально не относящейся к валежнику, может повлечь за собой привлечение их к ответственности, решение обозначенной проблемы приобретает особое значение, — гласит пояснительная записка.

В итоге депутаты приняли решение использовать в областном законе понятие валежника, определенное нормами специального законодательства — «ОСТ 56-108-98 Стандарт отрасли. Лесоводство. Термины и определения». Этот стандарт относит к валежнику «стволы отмерших деревьев или их части, лежащие на земле».

В документе также оговорено, что заготовка валежника может осуществляться круглый год, с соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. Предельный объем собранного валежника не устанавливается.

«Вологодский парламент сегодня фактически первым в России разработал достаточно простой и понятный законопроект, который мы сегодня приняли, — цитирует пресс-служба ЗСО председателя законодательного собрания области Андрея Луценко. — Мы отказались от избыточных требований — не вводили особые правила по сбору. Также одними из первых в России уточнили понятие „валежник“, что нам позволило закон сделать понятным для граждан».

Спикер также подчеркнул, что летом депутаты будут отслеживать, как закон реализуется на территории Вологодской области, какие будут замечания.

«Если это потребуется, то на сентябрьской или одной из следующих сессий будем готовы его доработать», — подчеркнул Андрей Луценко.

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