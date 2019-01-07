Вручную и не более метра: какие правила сбора валежника установили в разных регионах России

С 1 января 2019 года жители России получили право бесплатно собирать в лесах валежник для собственных нужд. Это «разрешение» уже стало темой для шуток в соцсетях, россияне иронизируют, что «теперь заживем». Примечательно, что некоторые регионы даже для сбора валежника установили ограничения. Newsvo рассказывает, какие правила будут действовать в разных субъектах РФ.

Раньше для вывоза из леса упавших деревьев, надо было оформить договор аренды участка, в противном случае грозил штраф или даже два года лишения свободы. Теперь сбор валежника не является правонарушением.

Чтобы официально легализовать этот процесс, региональные власти должны были до начала 2019 года внести изменения в локальные нормативно-правовые акты. Большинство регионов, включая Вологодскую область, уже это сделали.

В нашей области с 1 января 2019 года вступают в силу поправки в региональный закон "Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины (…) для собственных нужд". Изменения предполагают, что жители области теперь смогут бесплатно заготавливать в лесу валежник. Соответствующие поправки были внесены на федеральном уровне в Лесной кодекс.

- При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале, - говорится в законе.

В документе также оговорено, что заготовка валежника может осуществляться круглый год, с соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

- Предельный объем собранного валежника не устанавливается, - говорится в документе.

Никаких других ограничений в законе нет. По словам председателя комитета ЗСО по экологии и природопользованию Михаила Ставровского, валежник вологжане смогут использовать как топливо для печей.

- Одна из главных задач закона, чтобы жители, которые пока еще пользуются нецентрализованным отоплением, могли беспрепятственно собирать валежник и топить им свои печи, - отметил Михаил Ставровский. – Кроме того, чем меньше в лесах будет лежать остатков деревьев, тем меньше будет и возможных источников заражения для здорового леса.

Жители Коми и Владимирской области, так же, как и Вологодской, могут собирать валежник безлимитино. А в некоторых регионах России установлены более жесткие правила сбора валежника.

- в Краснодарском крае установлен порядок и сроки подачи уведомления гражданами, а также учет собранного валежника.

- в Ханты-Мансийском автономном округе об участках сбора валежника граждан должны оповещать лесничества, размещая информацию на специальных стендах. Эти меры носят рекомендательный характер.

- в Пензенской области собирать валежник можно только вручную - использовать какие-либо инструменты запрещается. Если на валявшемся бревне есть следы спиливания – это не валежник.

- в Самарской области его можно только собирать, без рубки лесных насаждений и лесосечных работ, при заготовке валежника запрещается его трелевка автотракторной и иной техникой.

- в Тверской области чиновники решили, что длина палок валежника должна составлять не более метра.

- в Хабаровском крае можно собирать валежник только с помощью ручного инструмента и только в местах, указанных лесничеством.

- Министерство лесного хозяйства Башкирии сформировало реестр лесных участков, где разрешен сбор валежника и сухостоя.

- в Красноярском крае выделяют для сбора конкретный участок в границах лесничества.

- законодательство Приморского края устанавливает, что граждане, которым предоставлены лесные участки в аренду, не вправе препятствовать доступу других людей для заготовки валежника.

- в Пермском крае допускается сбор валежника в течение всего года, преимущественно в бесснежный период, с применением любых ручных инструментов без ущерба другим лесным насаждениям.

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