В Вологде ищут очевидцев ДТП с КамАЗом и скутером, в котором погибли два подростка

27.06.2019 [Происшествия]

Отдел ГИБДД по городу Вологде просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 20 июня на Московском шоссе.

Как ранее сообщал Newsvo, около 15.50 у дома №16 водитель КамАЗа собирался повернуть направо на прилегающую территорию, в попутном направлении по обочине ехал скутер "Ирбис".  Когда грузовик начал поворачивать направо, скутер врезался в него. После столкновения водитель и пассажир скутера попали под заднее правое колесо КамАЗа и получили смертельные травмы. 

Всех, кто был свидетелем этого ДТП, полицейские просят позвонить по телефонам:  8 (8172) 76-50-50, 8 (8172) 76-50-55, +7911-503-14-23.

Тэги: ДТП, очевидцы

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