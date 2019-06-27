В Вологде ищут очевидцев ДТП с КамАЗом и скутером, в котором погибли два подростка

Отдел ГИБДД по городу Вологде просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 20 июня на Московском шоссе.

Как ранее сообщал Newsvo, около 15.50 у дома №16 водитель КамАЗа собирался повернуть направо на прилегающую территорию, в попутном направлении по обочине ехал скутер "Ирбис". Когда грузовик начал поворачивать направо, скутер врезался в него. После столкновения водитель и пассажир скутера попали под заднее правое колесо КамАЗа и получили смертельные травмы.

Всех, кто был свидетелем этого ДТП, полицейские просят позвонить по телефонам: 8 (8172) 76-50-50, 8 (8172) 76-50-55, +7911-503-14-23.