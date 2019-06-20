В Вологде два подростка на скутере столкнулись с КамАЗом и погибли

В Вологде в результате столкновения скутера и КамАЗа погибли двое подростков. Трагедия произошла сегодня около 15.50 на Московском шоссе у дома №16.

- По предварительным данным в результате столкновение скутера Ирбис с грузовым автомобилем КАМАЗ под управлением мужчины 1968 г.р. погибли два юноши 2004 г.р. и 2006 г.р., ехавших на скутере, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Напомним, получать права на вождение скутером в России можно только с 16 лет.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.