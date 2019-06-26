38 килограммов наркотиков изъяли вологодские полицейские у жителя Санкт-Петербурга

Вологодские полицейские вычислили наркопродавца из Санкт-Петербурга и изъяли у него 38 килограммов запрещенных веществ.

Подозреваемый в наркопреступлениях был выявлен в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области. По имеющейся информации, житель Санкт-Петербурга делал тайники-закладки с наркотиками массой от 100 граммов до 10 килограммов.

- Органы следствия располагают данными, что распространение запрещенных к обороту веществ планировалось на территории Вологодской, а также Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Владимирской областей и иных регионов Российской Федерации, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фигуранта задержали 14 июня по месту его проживания в Петербурге. В квартире мужчины и в двух гаражах, которыми он пользовался, полицейские изъяли несколько десятков полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, весы, упаковочный материал. Экспертиза показала, что изъятое - синтетическое наркотическое средство PVP общей массой 38 килограммов 676 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. В отношении 34-летнего подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сейчас мужчина помещен в следственный изолятор Череповца

Теперь следствию предстоит выявить преступную цепочку и установить остальных фигурантов наркопреступлений.

Ранее Newsvo сообщал, что 25 свертков с наркотиком метилэфедроном изъяли в Череповце у 19-летней жительницы Ярославской области. Девушка приехала в Вологодскую область специально для продажи запрещенного вещества.