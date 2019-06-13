25 свертков с наркотиком изъяли полицейские у 19-летней девушки в Череповце

25 свертков с наркотиком метилэфедроном изъяли в Череповце у 19-летней жительницы Ярославской области. Девушка приехала в Вологодскую область специально для продажи запрещенного вещества.

Подозреваемую в незаконном обороте наркотиков оперативники задержали в Заягорбском районе города в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Во внутреннем кармане ее сумочки обнаружены и изъяты 25 свертков с веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство метилэфедрон общей массой 14,289 грамма.

Выяснилось, что 19-летняя девушка приехала из Ярославской области в Череповец для сбыта наркотика. В городе металлургов с начала июня она снимала квартиру. В ходе осмотра жилища оперативники обнаружили и изъяли подручные средства для расфасовки наркотика.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце полицейские задержали 54-летнего мигранта из Таджикистана, который с 2008 года находился в розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Решается вопрос об его экстрадиции.