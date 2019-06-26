В Вологде снесли незаконные гаражи у школы №14

26.06.2019 [Общество]

Шесть незаконных гаражей убрали с территории школы № 14 в Вологде. Демонтаж проводился в присутствии полиции с привлечением специализированной организации.

«Гаражи расположены между школой № 14 и строящимся детским садом на ул. Северной, конструкции не только создавали угрозу безопасности жителей, но и не позволяли провести благоустройство территории учреждений. Чтобы ограничить доступ школьников к незаконным постройкам, руководство школы было вынуждено возвести забор, причем часть школьной территории находилась как раз под боксами. В дальнейшем эта работа будет продолжена и у других социальных объектов», - пояснил заместитель мэра Вологды, начальник административного департамента Алексей Никитин.

В ходе демонтажа появился собственник одного из гаражей, свой он убрал самостоятельно. На прилегающей к школе территории сейчас осталось еще два гаража, хозяева которых установлены и будут уведомлены о сроках сноса. На других незаконно установленных боксах объявления расклеены еще в мае, когда был принят новый механизм сноса гаражей.

Как ранее сообщал Newsvo, около 2,5 тысяч гаражей в Вологде установлены незаконно. Примерно 1200 из них размещены на муниципальной земле или государственных неразграниченных территориях. Изменения в законодательство о сносе незаконно установленных гаражей были внесены депутатами гордумы Вологды в апреле и мае 2019 года. Так, срок, который дается вологжанам на самостоятельный демонтаж имущества, был сокращен с 90 до 30 дней. Кроме того, был упрощен и детально расписан сам порядок демонтажа. 

Тем, кто после принудительного демонтажа желают вернуть свое имущество, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в административно-технический отдел административного департамента на ул. Ленина, 2. При этом им необходимо подтвердить право собственности на этот объект.

Тэги: сносы, гаражи

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