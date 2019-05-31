2,5 тысячи гаражей в Вологде установлены незаконно

2,5 тысячи металлических гаражных боксов в Вологде стоят незаконно. По данным городской администрации, 1,2 тысяч из них установлены на муниципальной земле, государственных или неразграниченных территориях.

Накануне в городе приняли поправки в законодательство, изменяющие порядок сноса таких конструкций. Теперь в присутствии полиции сотрудники администрации будут демонтировать гараж, вывозить сам бокс и имущество, в нем хранящееся.

«На ответственное хранение будет передаваться имущество, имеющее серийные номера или представляющее материальную ценность. Например, это может быть комплект запасных колес. Если в гараже стоит автомобиль, то его эвакуируют, когда будет описано находящееся в нем имущество и состояние самого транспортного средства. Возврат имущества будет возможен в случае, если граждане докажут право собственности», - пояснил заместитель мэра Вологды, начальник правового управления Роман Трикоз.

Незаконные гаражи мешают ремонту дворов, дорог, строительству инфраструктурных объектов, становятся местом сбора неблагополучных компаний. Многие гаражи находятся рядом со школами, детскими садами, такие боксы будут в первую очередь попадать в план на демонтаж.

«На каждом выезде во дворы жители жалуются на то, что гаражи мешают и могут нести опасность для детей. Эту проблему важно решать. На апрельской сессии мы втрое, с 90 до 30 дней, сократили срок, который дается собственнику на самостоятельный снос гаража после предписания. Теперь мы упростили сам механизм. При этом собственнику придется оплатить все издержки бюджета на опись и транспортировку гаражного бокса. Поэтому рекомендуем вологжанам заблаговременно побеспокоиться о своем имуществе и вывезти гараж, если он незаконно установлен на муниципальной земле», - прокомментировал депутат Вологодской городской Думы Сергей Чуранов.

Объявления, предупреждающие о необходимости убрать незаконно установленные боксы, размещаются на самих гаражах, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее Newsvo сообщал, что в районе Льнокомбината формируют участок площадью 3,6 га, куда будут увозить демонтированные незаконные гаражи. Как рассказал начальник департамента градостроительства Анатолий Баранов, там будут складировать те незаконно установленные гаражи, которые не убрали их владельцы.