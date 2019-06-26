На станции Шиес в Архангельской области перестали останавливаться поезда

26.06.2019 [Общество]

Поезд Москва-Воркута больше не останавливается на станции Шиес. Активисты также сообщают, что невозможно купить билет до станции Шиес: их продажа прекращена.

- Прекращена продажа билетов до Шиеса, пассажиры вынуждены брать билеты до соседних станций и выходить на нужной им остановке, а с 25 июня выход пассажиров запрещён, - пишут в группе "Урдома Online" в соцсети ВКонтакте.

Местные жители требуют у "РЖД" вернуть остановку, пишут в группах компании в соцсетях, но, по их словам, обращения удаляются администраторами сообществ. 

- Просим рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности маршрута пригородного поезда Котлас-Урдома №6608 до станции Межег с остановкой на станции Шиес и Мадмас. Данный поезд прибывает в Урдому в 09:23 с обратным отправлением в 14:57, что позволяет продлить маршрут и удовлетворить спрос в этом направлении. 

В комментариях некоторые архангелогогодцы пишут, что до Шиеса можно добраться рабочим поездом Котлас - Микунь, однако им тут же возражают, что этот состав только для железнодорожников, пассажиров туда не берут.

Ранее Newsvo сообщал, что протесты против строительства полигона на станции Шиес в Архангельской области, куда вагонами хотят возить мусор из Москвы, начались год назад. Спустя несколько месяцев митингов и бумажной волокиты активисты разбили вокруг стройплощадки палаточный лагерь. Главная их цель - препятствовать развернувшимся вовсю работам, разрешения на которые до сих пор нет. Поддерживать местных жителей сюда приезжают люди со всего севера, в том числе из Вологодской области.

В мае в социальных сетях также появилась информация, что на Шиесе орудуют силовики из разных регионов, в том числе вологодский ОМОН.

Тэги: Шиес

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