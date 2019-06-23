Три человека утонули в водоемах Вологодской области за два дня

23.06.2019 [Происшествия]

Двое мужчин и молодая девушка утонули в водоемах Вологодской области за два дня, 21 и 22 июня.

Так, 21 июня во время купания в районе деревни Жуково Вологодского района в Кубенском озере утонула 19-летняя студентка ВоГУ. В соцсетях пишут, что девушка училась в институте истории и филологии.

В Великоустюгском районе в реке Юг 22 июня утонул 41-летний мужчина.  В этот же день во время купания в реке Кубена в Усть-Кубинском районе погиб 43-летний мужчина.

Тела погибших были вынуты из воды спасателями и переданы сотрудникам полиции. По фактам гибели людей проводятся проверки.

Ранее Newsvo сообщал, что тела троих мужчин были обнаружены в водоемах Вологодской области 9 июня.

Тэги: утонул, гибель людей

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