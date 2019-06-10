Трое мужчин утонули в водоемах Вологодской области за сутки

10.06.2019 [Происшествия]

Тела троих мужчин были обнаружены в водоемах Вологодской области 9 июня.

Так, в Череповце в реке Ягорба в районе моста около 11.40 был обнаружен мертвым 51-летний мужчина.

- По объяснениям очевидцев, мужчина отдыхал в компании, употреблял спиртные напитки, в состоянии опьянения пошел купаться и утонул. Тело извлекли из реки сотрудники МЧС, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В 11.50 в реке Луженьга в Великоустюгском районе нашли тело 31-летнего мужчины. В тот же день около 12.30 из озера Тудозеро в Вытегорском районе спасатели достали тело утонувшего 58-летнего мужчины. Обстоятельства гибели людей выясняются.

Вчера около 20.35 на Ломоносовском пляже в Череповце спасли тонувшую 52-летнюю женщину. Она была доставлена в больницу, сегодня утром пришла в себя, сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, в субботу, 8 июня, в Тотемском районе 5-летний мальчик утонул во время купания. Трагедия произошла вчера в районе деревни Усть-Еденьга. Ребенок купался в реке Еденьга вместе с дедушкой. Мальчика унесло течением, очевидцы вытащили ребенка из воды, но было уже поздно.

Тэги: утонул, гибель людей

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