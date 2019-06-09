В Тотемском районе утонул 5-летний мальчик

5-летний мальчик утонул во время купания в Тотемском районе. Трагедия произошла вчера в районе деревни Усть-Еденьга.

По данным областного УМЧС, ребенок купался в реке Еденьга вместе с дедушкой. Мальчика унесло течением, очевидцы вытащили ребенка из воды, но было уже поздно.

Тело передали сотрудникам полиции, по факту гибели ребенка проводится проверка.

Кроме того, вчера в Череповце спасли тонущего 6-летнего мальчика. Инцидент произошел на Ломоносовском пляже: дежурившие спасатели увидели, что ребенок тонет, бросились на помощь и достали его из воды. Родители ребенка, с которыми он пришел на пляж, были пьяны.