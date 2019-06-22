В Соколе водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста

В Соколе велосипедист погиб под колесами грузовика. ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на улице Советской у дома №129.

По предварительным данным областного УМВД, водитель грузовика "Вольво" с прицепом, допустил наезд на велосипедиста, ехавшего по краю проезжей части. В результате ДТП мужчина, управлявший велосипедом, погиб.

На месте работали сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде в результате столкновения скутера и КамАЗа погибли двое подростков. Трагедия произошла 20 июня около 15.50 на Московском шоссе у дома №16.