В благоустроенном Пионерском сквере Вологды открыли памятник летчику Александру Клубову

21.06.2019 [Общество]
В благоустроенном Пионерском сквере Вологды открыли памятник летчику Александру Клубову

Памятник летчику, Герою Советсткого Союза Александру Клубову открыли сегодня в благоустроенном сквере на пересечении улицы Зосимовской и Советского проспекта в Вологде.

- Идея создания такого памятного места родилась год назад на встрече с Клубом деловых людей Вологодского землячества в Москве. Благодаря многим предприятиям Вологды и Череповца удалось воплотить идею в жизнь, - написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Бюст героя выполнила в металле заслуженный художник России Елена Безбородова. Летчик изображен в солдатской пилотке, с медалями на груди.

Летчик Александр Федорович Клубов родился 18 января 1918 года в деревне Яруново Вологодской губернии в бедной крестьянской семье. Всего за годы Великой Отечественной войны Александр Клубов совершил 457 боевых вылетов, лично сбил 31 самолет противника. Летчик погиб 1 ноября 1944 года на одном из прифронтовых аэродромов Турне в Польше при приземлении после тренировочного полета на новейшем истребителе Ла-7. Сначала был похоронен во Львове, но 22 июня 2001 года Александра Клубова перезахоронили на Введенском воинском кладбище Вологды.

Ранее Newsvo сообщал, что работы по благоустройству сквера начались в мае этого года. Там брусчаткой выложили новые дорожки, засеяли газон и посадили кустарники для живой изгороди, установили новые урны для мусора. 

Закладной камень ликвидаторам – чернобыльцам, который ранее располагался в Пионерском сквере, теперь перевезут в сквер на улице Первомайской. Сейчас там готовят площадку, на которой установят закладной камень. Теперь на Первомайской улице будет сразу два памятника героям – чернобыльцам: закладной камень и монумент, установленный в 2011 году. 

 

Тэги: Клубов, бюст
Фото со страницы мэра Вологды Сергея Воропанова в соцсети

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