Закладной камень ликвидаторам-чернобыльцам в Вологде перевезут в сквер на улице Первомайской

В Вологде закладной камень ликвидаторам – чернобыльцам из Пионерского сквера перевезут в сквер на улице Первомайской. Сейчас там готовят площадку, на которой установят закладной камень. Теперь на Первомайской улице будет сразу два памятника героям – чернобыльцам: закладной камень и монумент, установленный в 2011 году.



Председатель совета ООИ «Союз-Чернобыль» Николай Маслов рассказал Newsvo, что перенос закладного камня был согласован с вологжанами-ликвидаторами аварии. Кроме того, по его словам, теперь жителям Вологды будет гораздо проще собираться в одном месте – сквере на Первомайской.



Ближайшая встреча вологодских ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС состоится 26 июня, в честь 70-летия «Чернобыльского доктора» Капитолины Сергеевны Талановой - единственного врача-эксперта по радиационной медицине в Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, сквер на пересечении улицы Зосимовской и Советского проспекта в Вологде (Пионерский сквер) планируют благоустроить к 22 июня. На территории уже установлен памятник дважды герою Советского союза, участнику Великой Отечественной войны Александру Федоровичу Клубову.