Вологдастат: средняя зарплата в Вологодской области составляет 37 228 рублей

Средняя зарплата в Вологодской области в апреле 2019 года составила 37228 рублей, сообщает Вологдастат. По данным ведомства, за год она выросла на 9,2%, а по сравнению с мартом 2019 года она упала на 5%.



Больше всех в регионе зарабатывают те, кто трудится в сфере металлургического производства, - там средняя зарплата составляет 65 398 рублей, что в 2 раза больше среднеобластных показателей за период январь – апрель 2019 года. Высокие зарплаты также в сфере производства химических веществ и продуктов - 62 003 рубля в месяц, в сфере финансовой и страховой деятельности – 59 660 рублей в месяц.



Меньше всех в Вологодской области получают работники на производстве «текстильных изделий» – 14 965 рублей в месяц, на производстве одежды – 13 323 рубля, изделий из кожи – 9 817 рублей.



Величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года в соответствии с Постановление Правительства области от 20.05.2019 № 471 составила 10 978 рублей.

Ранее Newsvo cообщал, что средняя зарплата в Вологодской области в феврале 2019 года составила 37 844 рублей.