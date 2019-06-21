В Вожеге один из магазинов за месяц обокрали дважды

21.06.2019 [Происшествия]

Один из магазинов Вожеги за месяц дважды пострадал от воров. Выяснилось, что первый вор рассказал о том, как это сделал, второму во время нахождения под арестом.

Как установили полицейские, в первом случае 37-летний подозреваемый проник в торговую точку, сорвав замок с двери. Из магазина он забрал продукты, алкоголь, деньги из кассы и из терминала оплаты мобильной связи. Поскольку мужчина не смог за раз унести украденное, часть продуктов и денег он спрятал в кустах, заброшенном колодце и старом сарае. Вскоре вора задержали, часть имущества вернули владельцу.

- Когда мужчина находился под стражей, в той же самой торговой точке произошла полностью идентичная кража. По сообщению владельца, пропала алкогольная продукция, продукты питания и деньги из кассы. К удивлению сотрудников Вожегодской полиции, часть похищенного они обнаружили в тех же тайниках, что и в первом случае, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и второго подозреваемого в краже, им оказался 38-летний местный житель. Мужчина рассказал следователям, что на идею о краже его натолкнул первый подозреваемый: они вместе сидели в камере задержанных, привлеченных к административной ответственности. Тот рассказал приятелю, как вскрыл дверь магазина и где спрятал похищенное.

По обоим фактам следователями возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». 

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде полицейские задержали жителя Архангельской области, который похищал кошельки, оставленные сотрудниками магазинов в своих подсобках. 36-летний мужчина подбирал ключи к замкам и забирал ценности из женских сумок.

Тэги: кража, магазин

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