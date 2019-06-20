В Вологодской области семь выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

20.06.2019 [Общество]

Семь вологодских выпускников сдали на 100 баллов сразу два ЕГЭ. Лучшие результаты зарегистрированы в Вологде, Череповце, Великоустюгском и Шекснинском районах.

Так, выпускница Великоустюгской гимназии с углублённым изучением отдельных предметов Таратина Мария получила 100 баллов по математике профильного уровня и химии.

100 баллов на экзаменах по русскому языку и химии получила выпускница  лицея «АМТЭК» в Череповце Глухова Софья.

Выпускница Вологодского многопрофильного лицея Даничкина Ксения получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня, а вологодский лицеист Елисей Судаков заработал 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня и физике. 

Карина Коноплева из школы №10 в Череповце получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и физике. Никита Чуйкин из череповецкой школы №17 получил 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня и физике, 

Выпускник Устье-Угольской СОШ Шекснинского  района Дмитрий Иванов получил 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня и физике. 
 

На сегодняшний день у вологжан-выпускников 65 стобалльных результатов (58 участников). В 2018 году всего было 50 стобалльных результатов (48 участников). Отметим, что при проведении основной волны ЕГЭ-2019 нарушений выявлено не было.

Ранее Newsvo сообщал, что 19 выпускников в Вологодской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.

Тэги: ЕГЭ, стобалльники

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