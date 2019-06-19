В Госдуме пояснили, что мэры и губернаторы под закон о неуважении к власти не подпадают

19.06.2019 [Общество]

Депутат госдумы Леонид Левин заявил, что закон о неуважении к власти применим только к опредлённым её институтам. Это президент, правительство, парламент и суды. По отношению к другим преставителям государства он не действует. 

«Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счётов с общественниками и журналистами», - приводит его слова «Коммерсант»

Закон также распространяется на «явно неуважительные» высказываания по отношению к обществу и государству в целом, официальным символам страны и к Конституции РФ. Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей или до 15 суток ареста. 

Ранее NewsVo писал о жителе Верховажья Юрии Шадрине. Районный суд оштрафовал его на 30 000 рублей по статье о неуважении к власти. Поводом стала надпись в соцсетях: "Путин ******** реальный, а не сказочный". Верховажец намерен обжаловать это решение в областном суде.

Тэги: законы. Госдума, оскорбление власти, штрафы

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