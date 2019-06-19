Выставка архивных документов, посвященных театральному делу, открылась в Вологде

Выставка архивных документов, посвященных театральному делу, открылась в Юго-Западной башне вологодского кремля. Среди экспонатов - недавно обнаруженные документы о начале творческого пути советской и российской актрисы Риммы Марковой. Это подлинное свидетельство об окончании артисткой вологодской школы и ее автобиография.

«Один из сюрпризов сегодняшней выставки - недавно обнаруженный архивный документ, подтверждающий присутствие в Вологде в начале творческого пути великой русской актрисы Риммы Марковой. Именно здесь она пошла в актерскую школу, сделала первые шаги на театральной сцене в областном Драматическом театре. Вот такое открытие можно сделать благодаря работе службы архива», - рассказал замгубернатора Олег Васильев.

Семья Марковых приехала в Вологду из Иваново в конце 1930-х годов, до этого они жили в разных городах СССР. Отец, Василий Демьянович, работал актером в областном драмтеатре, семье было предоставлено жилье в доме № 38 по ул. Гасиловской (ныне улица Чехова). Старшая дочь Римма в 1942 году окончила семилетнюю среднюю школу №33, а ее младший брат Леонид двумя годами позже – восьмилетнюю мужскую среднюю школу №9. После окончания учебы Римма, как указано в автобиографии, пошла работать на производство, а затем, в 1944 году, поступила в театральную студию при облдрамтеатре. Заодно с сестрой в студию поступает и брат Леонид. Актриса областной драмы, основной преподаватель театральных дисциплин Лидия Давыдовна Ротбаум после окончания драмстудии в 1947 году рекомендовала ребятам ехать в Москву для продолжения обучения актерскому мастерству. Следуя совету преподавателя, Римма и Леонид Марковы благополучно поступили в драматическую студию при театре им. Ленинского Комсомола, пишет cultinfo.ru.

Римма Маркова удостоена звания народной артистки России, широкой публике известна по фильмам «Бабье царство», «Журавушка», «Сладкая женщина», «Покровские ворота».

В эти дни в Вологде проходит научно-методический совет руководителей архивной отрасли Северо-Западного федерального округа. В нем принимают участие эксперты из 11 регионов СЗФО и Центрального Федерального округа России. В рамках совета специалисты обсудили вопросы оцифровки, размещения, учета, безопасности архивных документов. Сайт регионального правительства сообщает, что Вологодская архивная служба по своим фондам она не уступает ведущим архивам крупных городов.