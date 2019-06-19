В Вологде демонтировали знак «Я люблю Паклю»

19.06.2019 [Общество]
В Вологде демонтировали знак «Я люблю Паклю»

В Вологде демонтировали знак «Я люблю Паклю», в ближайшие дни на его месте появится новый: «Я люблю 6 микрорайон». 

Фотографию с пустым постаментом из-под знака «Я люблю Паклю» разместил в социальных сетях депутат Гордумы Михаил Тихомиров.

— Некоторым не понравилось, меняю на нейтральный, надеюсь, всех устраивающий, — пояснил корреспонденту Newsvo депутат.

Как ранее сообщал Newsvo, необычный арт-объект Михаил установил на территории своего округа в середине апреля. В надписи на арт-объекте использовано "народное" название района Льнокомбината - Пакля. Мнения горожан в социальных сетях по поводу этого знака сразу разделились: кто-то восхищался юмором, а кто-то посчитал такой знак унизительным для жителей района.

Фото с пропавшим знаком снова всколыхнуло общественность. В комментариях к записи уже просят  вернуть слово «Пакля» на место. В сети тут же появились комичные коллажи, предлагающие поставить на освободившееся место различных персонажей: например, Слав Ерохов поместил на него памятник букве «О».

 

Фото со страницы Михаила Тихомирова в Facebook

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