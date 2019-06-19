Идеолог «Том Сойер Феста» Андрей Кочетков прочитает лекцию в Вологде

Идеолог «Том Сойер Феста» Андрей Кочетков завтра, 20 июня, прочтёт открытую лекцию «Как люди берегут историю, а история — людей» в «Доме дяди Гиляя» на улице Чернышевского в Вологде.

«Будет возможность спросить, как возник самый первый фестиваль восстановления исторической среды, сколько удивительных историй за это время произошло, и почему городов-участников становится все больше (в этом году больше сорока!). А также, про свадьбы на лесах, регаты на Волге и все, что делает „Том Сойер Фест“ одним из самых добрых фестивалей в мире» — пишет паблик «Том Сойер Фест Вологда»

На этой неделе в рамках тура по городам, в которых проходит фестиваль, Андрей посетит Вологду, Тотьму и Архангельск. В Архангельске он прочтёт сразу две лекции — в субботу и воскресенье.



Корреспонденту Newsvo Андрей Кочетков пояснил, что «идеолог» — это не должность. Скорее, он является «неким держателем смыслов» проекта:

«Завтра будет лекция о том, какие мы смыслы нашли для себя в „Том Сойер Фесте“, изначально в него не заложенные. Мы хотели сделать одно, а получилось и это и много всякого интересного»

Андрей также рассказал, что изначально ехал только в Архангельск, но понял что должен воспользоваться шансом попасть в Вологду:

«Я туда очень хочу попасть. Мне нравится Вологда, вологодские люди и очень хочется посмотреть своими глазами как там „Том Сойер Фест“ получился»



Организаторы вологодского «Том Сойер Феста» рассказали Newsvo, что во время лекции планируют рассказать о том, как фестиваль будет проходить в этом году. Возможно, будет организована видеозапись, чтобы все желающие смогли ознакомиться с содержанием лекции позднее.



Начало мероприятия в 19.00 в «Доме дяди Гиляя» на Чернышевского, 15. Вход свободный.

«Том Сойер Фест» - это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров. Придуман он был в Самаре и впервые прошел там в 2015 году. Летом 2018 года участниками фестиваля стали волонтеры из Вологды – они покрасили памятник архитектуры – дом зажиточной крестьянки Анны Бутыриной – на Благовещенской, 22. Зданию вернули исторический цвет охры. Двери дома Алаева, который отремонтируют в этом году, так же, как и дом Анны Бутыриной, украшают виноградные гроздья.



Как ранее сообщал Newsvo, градозащитный фестиваль пройдет в этом году и в Тотьме. Там планируют привести в порядок деревянный дом №5 1899 года постройки в Речном переулке.