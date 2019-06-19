233 млн рублей потратят на ремонт двадцати километров дороги в Бабаевском районе

19.06.2019 [Общество]

В Бабаевском районе стартовал ремонт дороги Лентьево — Бабаево — Борисово-Судское. Госконтракт на ремонт 20 километров трассы (78 по 98 километр) общей стоимостью 233 млн рублей выиграло ООО «Севердорстрой» (зарегистрировано в Чагодощенском районе). Фирма была единственным участником аукциона по поиску подрядчика.

Согласно условиям контракта, завершить все работы необходимо до 30 августа 2019 года. Фирма уже выполнила фрезирование дорожного полотна, а после укладки выравнивающего слоя на участке дороги появится верхний слой асфальтобетона. Подрядчик также должен укрепить обочины и нанести дорожную разметку.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках областной программы «Дороги35».

Как ранее сообщал Newsvo, в этом году до 1 августа в Сокольском районе будет частично отремонтирована дорога Василево -  Устье. Работы здесь уже начались. Ремонт на объекте в 2019 году будут проводиться на двух участках. В 2020 году ремонт дороги продолжится уже на территории Усть-Кубинского района. Планируется отремонтировать участок протяженностью 7,7 км,  стоимость работ составит 93,7 млн. рублей.

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