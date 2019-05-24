Пять километров дороги Василево - Устье в Сокольском районе обещают отремонтировать до 1 августа

24.05.2019 [Общество]

В Сокольском районе стартовал ремонт дороги Василево - Устье. На проведение работ выделили 60 млн рублей, это средства областного и федерального бюджетов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Ремонт автомобильной дороги Василево-Устье осуществляется в соответствии с поручением губернатора, данного им на градостроительном совете в Усть-Кубинском районе в 2018 году. Дорога была включена в проект  «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтные работы планируется провести в течение двух лет, они уже стартовали со стороны Сокола, - рассказал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Александр Максимов. - На 2019 год запланировано отремонтировать 5 км, на это выделено порядка 60 млн. рублей, в следующем году – 7,7 км. И так за два года с учетом отремонтированного в 2018 году двухкилометрового участка мы приведем в порядок всю дорогу Василево-Устье».

Работы на объекте в 2019 году будут проводиться на двух участках, завершить их планируют к 1 августа. В 2020 году ремонт дороги продолжится уже на территории Усть-Кубинского района. Планируется отремонтировать участок протяженностью 7,7 км,  стоимость работ составит 93,7 млн. рублей.

Кроме того, в 2018 году в рамках содержания проведено восстановление асфальтобетонного покрытия участка трассы Василево – Устье с 3 по 5 км.

В Сокольском районе по проекту в этом году будет проходить ремонт еще на двух дорогах: на ул. Советской в Соколе (от ул. Водников до путепровода), на участке дороги Сокол – Харовск - Вожега.

«В этом году на дороге Сокол - Харовск - Вожега мы приведем в порядок небольшой участок. Но все 132,7 км будут полностью отремонтированы в  течение 3-х лет», - рассказал Александр Максимов.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"   

Тэги: ремонт дорог

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