До конца июля в Соколе отремонтируют улицу Советскую

19.06.2019 [Общество]
До конца июля в Соколе отремонтируют улицу Советскую

Улицу Советскую в Соколе обещают отремонтировать до конца июля. Планируется привести в порядок участок от улицы Водников до путепровода, всего 3,6 километров. Ремонтные работы стартовали 3 июня, накануне их проинспектировал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев:

«Данный участок относится к дороге  регионального значения, обеспечивает движение транзитного транспорта между Соколом, Харовском и Вожегой. Здесь очень интенсивное движение, в том числе большегрузного транспорта. Дорога находилась в очень плохом состоянии. На градсовете в Соколе при главе региона Олеге Кувшинникове принято решение включить данную дорогу в программу «Дороги 35» и в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 3 июня подрядчик приступил к работе. Здесь будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие. На эти мероприятия предусмотрено более 40 млн рублей».

Кроме замены асфальтобетонного покрытия, на этой улице восстановят бордюрный камень, заасфальтируют заездные карманы на остановках общественного транспорта, приведут в порядок ливневые канализации. Работы идут по графику, закончить ремонт планируют в конце июля.

Как ранее сообщал Newsvo, в этом году до 1 августа в Сокольском районе будет частично отремонтирована дорога Василево -  Устье. Работы здесь уже начались. Ремонт на объекте в 2019 году будут проводиться на двух участках. В 2020 году ремонт дороги продолжится уже на территории Усть-Кубинского района. Планируется отремонтировать участок протяженностью 7,7 км,  стоимость работ составит 93,7 млн. рублей.

Также в 2019 году стартует ремонт на дороге Сокол – Харовск - Вожега. В этом году приведут в порядок участок на границе Сокольского и Харовского районов. 

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: ремонт дорог
Фото пресс-службы областного правительства

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