Витаминизированные молочные продукты будут выпускать в Череповце

Череповецкий молочный комбинат планирует выпускать витаминизированные творог и йогурты. По словам гендиректора предприятия Анжелики Аносовой, для этого им придется модернизировать оборудование.

«Мы хотим на базе традиций создать новую линейку продуктов, обогащенных витаминами. Это целый ряд различных технологий. Мы работаем с институтами, у которых есть инновационные разработки, — пояснила Анжелика Аносова. — Модернизировать производство нам нужно в любом случае. Будем закупать новое оборудование. Витаминизированные продукты планируем выпускать к концу этого года. Хотим использовать, но не копировать опыт Прибалтики, где, как и у нас, мало солнца. Например, будем добавлять витамин D и другую композицию витаминов, необходимых для нашей территории».

Молкомбинат закупат сырье для своих товаров в восьми фермерских хозяйствах, расположенных на территории Вологодской области. Вскоре планируется расширить число поставщиков и перечень закупаемых у них продуктов. Кроме того, предприятие рассчитывает войти в территорию опережающего социально-экономического развития «Череповец», сообщает официальный сайт города металлургов.

Череповецкий молочный комбинат работает с 1932 года, это одно из старейших предприятий города. Ежедневно предприятие производит 75—100 тонн. После модернизации производства объемы вырастут до 250 тонн.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Любецкой построят рынок для продажи фермерской продукции. Застройщик планирует облицевать трехэтажное здание натуральным камнем, сделать возле него большую парковку.