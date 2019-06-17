В Вожеге таксиста-нелегала, вытолкнувшего из машины сотрудницу полиции, оштрафовали на 15 000 рублей

17.06.2019 [Происшествия]

Суд вынес приговор по делу вожегодского таксиста-нелегала, который, узнав, что его клиентка – сотрудница полиции, вытолкнул девушку из машины. Она получила травмы.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в райцентре в феврале 2019 года во время оперативно-профилактического мероприятия  полиции «Такси». 25-летняя сотрудница МО МВД России «Харовский» позвонила одному из жителей поселка, который по имевшейся информации, занимался незаконной перевозкой пассажиров на коммерческой основе.

- Подъехал автомобиль марки «Рено» под управлением 43-летнего местного жителя. Находившаяся в целях конспирации в гражданской одежде женщина села на переднее пассажирское сидение автомашины. За поездку водитель потребовал с нее 150 рублей. Отдав деньги, она позвонила коллегам и предъявила служебное удостоверение, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Водитель рассердился и потребовал у девушки покинуть автомобиль, та отказалась. Тогда мужчина решил скрыться с места происшествия и выбросил деньги на дорогу. Вскоре таксист остановился на дороге, открыл переднюю пассажирскую дверь и, требуя покинуть его авто, ударил женщину в плечо. Она стала выпадать из салона автомобиля на улицу и ударилась, получив кровоподтек.

Суд признал таксита виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Тэги: такси, напал на полицейского, штраф

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