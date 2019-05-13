В Вожеге таксист-нелегал вытолкнул из машины клиентку, оказавшуюся сотрудницей полиции

13.05.2019 [Происшествия]

В Вожеге за применения насилия к представителю власти будут судить 43-летнего таксиста-нелегала. Узнав, что его клиентка – сотрудница полиции, он вытолкнул девушку из машины, та получила травмы.

Инцидент произошел в райцентре во время оперативно-профилактического мероприятия  полиции «Такси». 25-летняя сотрудница МО МВД России «Харовский» позвонила одному из жителей поселка, который по имевшейся информации, занимался незаконной перевозкой пассажиров на коммерческой основе.

- Подъехал автомобиль марки «Рено» под управлением 43-летнего местного жителя. Находившаяся в целях конспирации в гражданской одежде женщина села на переднее пассажирское сидение автомашины. За поездку водитель потребовал с нее 150 рублей. Отдав деньги, она позвонила коллегам и предъявила служебное удостоверение, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Водитель рассердился и потребовал у девушки покинуть автомобиль, та отказалась. Тогда мужчина решил скрыться с места происшествия и выбросил деньги на дорогу. Вскоре таксист остановился на дороге, открыл переднюю пассажирскую дверь и, требуя покинуть его авто, ударил женщину в плечо. Она стала выпадать из салона автомобиля на улицу и ударилась, получив кровоподтек.

В отношении водителя нелегального такси  было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В данный момент его материалы переданы в суд.

Тэги: такси, напал на полицейского

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