В Великоустюгском районе иномарка опрокинулась в кювет: водитель погиб

59-летний мужчина погиб в ДТП в Великоустюгском районе. Трагедия произошла накануне на подъезде к деревне Пихтово.

По данным пресс-службы областного УМВД, около 23.30 водитель автомобиля Санг Йонг не справился с управлением съехал с проезжей части дороги и допустил опрокидивание машины в кювет. В результате ДТП мужчина получил смертельную травму и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Еще одна авария с погибшим произошла накануне в Вологодском районе: на 39 км трассы Вологда — Медвежьегорск «Форд Мондео» сбил 72-летнего пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть. Водитель иномарки пытался уйти от столкновения, но не смог этого сделать. Пенсионер получил смертельную травму и скончался до приезда медиков.