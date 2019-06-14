В Вытегре сбитый грузовиком 80-летний пенсионер скончался в больнице

В Вытегре водитель грузовика, двигаясь задним ходом, сбил 80-летнего пенсионера. От полученных травм тот скончался в больнице.

ДТП произошло накануне на улице 3 Интернационала в районном центре. Около 18 часов 24-летний водитель грузового "Хендая" при движении задним ходом допустил наезд на пожилого мужчину. От полученных травм 80-летний пешеход скончался в медицинском учреждении.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце иномарка вылетела на тротуар и сбила дорожный знак, который, падая, задел идущего мимо мужчину. ДТП произошло 30 мая в 16.15 на перекрестке проспекта Луначарского и улицы Милютина.