В Вытегре сбитый грузовиком 80-летний пенсионер скончался в больнице

14.06.2019 [Происшествия]

В Вытегре водитель грузовика, двигаясь задним ходом, сбил 80-летнего пенсионера. От полученных травм тот скончался в больнице.

ДТП произошло накануне на улице 3 Интернационала в районном центре. Около 18 часов 24-летний водитель грузового "Хендая" при движении задним ходом допустил наезд на  пожилого мужчину. От полученных травм 80-летний пешеход скончался в медицинском учреждении.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце иномарка вылетела на тротуар и сбила дорожный знак, который, падая, задел идущего мимо мужчину. ДТП произошло 30 мая в 16.15 на перекрестке проспекта Луначарского и улицы Милютина.

Тэги: гибель человека, ДТП

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
С набережной в Вологде смыли надпись со стоимостью бетонирования берега
В Вологодской области с 1 июля вырастут тарифы на электричество и газ
«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес
Житель Курской области отсудил у вологжанина, продавшего ему «Мерседес», 700 тысяч рублей из-за «скрученного» пробега
Из бюджета Вологды заплатят 900 000 рублей за выступление экс-солистки «Serebro» в День города
В Вологде на набережной появилась надпись со стоимостью бетонирования берега — «265 181 410 р»
Письмо в защиту арестованного вологодского журналиста Алексея Сизова направили в Генпрокуратуру
Жительница Челябинска Ольга Анищенко зарегистрировалась кандидатом в губернаторы Вологодской области
Свалка на улице Мудрова в Вологде тлеет на площади 4 000 квадратных метров
14.06.2019 [Происшествия]

В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка

1392
0
14.06.2019 [Общество]

Закладной камень ликвидаторам-чернобыльцам в Вологде перевезут в сквер на улице Первомайской

456
0
13.06.2019 [Общество]

Жительница Челябинска Ольга Анищенко зарегистрировалась кандидатом в губернаторы Вологодской области

2856
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовце хозяйка лесоперерабатывающей фирмы украла электричества почти на 11 млн рублей
С нефтебазы в Вологде украли два электродвигателя стоимостью около 180 тысяч рублей
В Вологде назначили дату выборов в гордуму
В Вытегре сбитый грузовиком 80-летний пенсионер скончался в больнице
В Череповце приставы арестовали у должника мотоцикл «Harley-Davidson»
В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка
Закладной камень ликвидаторам-чернобыльцам в Вологде перевезут в сквер на улице Первомайской
 


07.06.2019 [Общество]

«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес

6358
0
14.06.2019 [БлогоVO]

Наши едут на Шиес!

170
0
14.06.2019 [Обзор Прессы]

На «Первом канале» вышла передача «Откуда берутся кретины», что возмутило родителей детей-инвалидов

381
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика