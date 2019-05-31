В Череповце сбитый иномаркой дорожный знак упал на пешехода

В Череповце иномарка вылетела на тротуар и сбила дорожный знак, который, падая, задел идущего мимо мужчину. ДТП произошло вчера в 16.15 на перекрестке проспекта Луначарского и улицы Милютина.

Водитель "Фольксвагена", проезжая перекресток, не уступил дорогу "Митсубиси", в результате произошло столкновение. От удара "Митсубиси" откинуло на тротуар, где машина врезалась в дорожный знак, который упал на идущего мимо пешехода. В результате происшествия 25-летний водитель "Митсубиси" получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого локтя, 38-летний мужчина-пешеход получил ушибленную рану спины.