В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка
14.06.2019 [Происшествия]
В реке Угла в Шексне сегодня днем обнаружили тело пропавшего 10 июня 15-летнего подростка.
Как ранее сообщал Newsvo, мальчик ушел из дома на улице Садовой в Шексне в период с 13 часов 10 июня до 1.30 11 июня. О местонахождении школьника с тех пор ничего не было известно. 12 июня на берегу реки Угла были обнаружены его вещи, после этого к поискам привлекли водолазов.
По данным шекснинской районной газеты «Звезда», мальчик воспитывался в благополучной семье, недавно сдал экзамены за 9 класс.
— На месте происшествия работает следственная группа ОМВД, — сообщает УМЧС по Вологодской области.