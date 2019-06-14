В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка

14.06.2019 [Происшествия]

В реке Угла в Шексне сегодня днем обнаружили тело пропавшего 10 июня 15-летнего подростка.

Как ранее сообщал Newsvo, мальчик ушел из дома на улице Садовой в Шексне в период с 13 часов 10 июня до 1.30 11 июня. О местонахождении школьника с тех пор ничего не было известно.  12 июня на берегу реки Угла были обнаружены его вещи, после этого к поискам привлекли водолазов.

По данным шекснинской районной газеты «Звезда», мальчик воспитывался в благополучной семье, недавно сдал экзамены за 9 класс.

— На месте происшествия работает следственная группа ОМВД, — сообщает УМЧС по Вологодской области.

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