В Шексне обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка

В реке Угла в Шексне сегодня днем обнаружили тело пропавшего 10 июня 15-летнего подростка.

Как ранее сообщал Newsvo, мальчик ушел из дома на улице Садовой в Шексне в период с 13 часов 10 июня до 1.30 11 июня. О местонахождении школьника с тех пор ничего не было известно. 12 июня на берегу реки Угла были обнаружены его вещи, после этого к поискам привлекли водолазов.

По данным шекснинской районной газеты «Звезда», мальчик воспитывался в благополучной семье, недавно сдал экзамены за 9 класс.