В Шексне ищут пропавшего 15-летнего подростка

13.06.2019 [Происшествия]

В Шексне ищут пропавшего 15-летнего Максима Котова. Одежду мальчика обнаружили на берегу реки.

По данным поисково-спасательного отряда "Азимут", мальчик ушел из дома на улице Садовой в Шексне в период с 13 часов 10 июня до 1.30 11 июня. О местонахождении Максима в данный момент ничего не известно. 

Рост школьника - 170-175 сантиметров, он худощавого телосложения. У Максима темные волосы и зеленые глаза. Был одет в черную бейсболку, серую футболку, темно-синие шорты с белыми лампасами, черные резиновые сланцы. При себе у него был рюкзак черного цвета с зелеными полосами, черная музыкальная колонка, серебряный крестик на веревке.

Известно, что водолазная группа поисково-спасательного подразделения "Шексна"  обследовала дно реки в районе моста на Прогресс, где была обнаружена одежда подростка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обратиться в полицию по телефону 102.

Тэги: пропал ребенок

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