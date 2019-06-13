В Шексне ищут пропавшего 15-летнего подростка

В Шексне ищут пропавшего 15-летнего Максима Котова. Одежду мальчика обнаружили на берегу реки.

По данным поисково-спасательного отряда "Азимут", мальчик ушел из дома на улице Садовой в Шексне в период с 13 часов 10 июня до 1.30 11 июня. О местонахождении Максима в данный момент ничего не известно.

Рост школьника - 170-175 сантиметров, он худощавого телосложения. У Максима темные волосы и зеленые глаза. Был одет в черную бейсболку, серую футболку, темно-синие шорты с белыми лампасами, черные резиновые сланцы. При себе у него был рюкзак черного цвета с зелеными полосами, черная музыкальная колонка, серебряный крестик на веревке.

Известно, что водолазная группа поисково-спасательного подразделения "Шексна" обследовала дно реки в районе моста на Прогресс, где была обнаружена одежда подростка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обратиться в полицию по телефону 102.