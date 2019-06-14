Более полумиллиона рублей похитили мошенники у жителей Череповца за сутки

В Череповце за сутки зафиксировано более 12 случаев дистанционного мошенничества: общая сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

- На сотовые телефоны граждан поступают звонки якобы из банка. Программа-робот сообщает, что ваша пластиковая карта заблокирована и для ее разблокировки предлагает в тоновом режиме ввести данные карты и необходимые секретные коды, - сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Одной из жертв мошенников стала девушка, со счета которой пропало 200 000 рублей.

Полиция просит вологжан быть предельно бдительными. При поступлении аналогичных звонков правоохранители рекомендуют самим обратиться в банк и узнать состояние банковской карты. Необходимо помнить, что сотрудники банка не запрашивают пин-коды карт и другие секретные данные клиентов.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде на 120 тысяч рублей оштрафовали мошенника, который откликался на объявления о поиске потерявшихся вещей и предлагал за вознаграждение вернуть пропажу. Когда деньги поступали на его счет, молодой человек переставал выходить на связь.