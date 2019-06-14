Пляж в парке Мира в Вологде открыли, но купаться там нельзя

14.06.2019 [Общество]

Пляж в парке Мира в Вологде вчера был был официально допущен к эксплуатации, но купаться там по-прежнему нельзя: вода не соответствует нормативам.

Как ранее сообщал Newsvo, во время проверки 10 июня инспекторы ГИМС нашли нарушения: отсутствие насыпи песка на береговой полосе, спасательный пост не был оборудован всем необходимым. После устранения недостатков проверяющих пригласили снова, и пляж все-таки был принят к эксплуатации.

- Купание на пляже по-прежнему запрещено по причине несоответствия воды требованиям СанПина. Несмотря на запрет купания, на пляже будут осуществлять дежурство спасатели, - сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, на подготовку к новому сезону  и содержание пляжа в парке Мира потратят 845 тысяч рублей из бюджета Вологды. Госконтракт получило ООО "Абсолютстрой" (директор – Евгений Карпов). Фирма стала единственным участником аукциона.

Тэги: пляж, купание

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