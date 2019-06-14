9 млн рублей потратят на капремонт дома культуры в поселке Майский Вологодского района

В поселке Майском Вологодского района ремонтируют дом культуры. Госконтракт на 9,15 млн рублей выиграло ООО «МегаСтрой». Работы начались в апреле и до 20 июля включительно должны полностью завершиться.

Подрядчик должен выполнить капремонт фасада, входной группы, выходов и крыльца, заменить оконные блоки сделать новую отмостку. Кроме того, необходимо также оборудовать пандус для маломобильных групп населения, произвести замену кресел в зрительном зале, который рассчитан на 250 мест.

Как ранее сообщал Newsvo, дом офицеров в поселке Федотово Вологодского района, закрытый в 2006 году из-за аварийного состояния, обещают отремонтировать к декабрю 2019 года. В нем будут работать детские спортивные и художественные секции, планируется оборудовать киноконцертный зал.