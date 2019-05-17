Дом офицеров в поселке Федотово Вологодского района обещают отремонтировать до конца года

Дом офицеров в поселке Федотово Вологодского района, закрытый в 2006 году из-за аварийного состояния, обещают отремонтировать к декабрю 2019 года. В нем будут работать детские спортивные и художественные секции, планируется оборудовать киноконцертный зал.

Как выяснил Newsvo, контракт на капремонт здания стоимостью 31,9 млн рублей был заключен с ООО «Пожмонтажпроект» в конце апреля этого года. Интересно, что первый победитель аукциона, ООО «Эталонстрой», предложивший цену в 27,5 млн рублей, от исполнения контракта уклонился, и подрядчиком в итоге выбрали второго участника торгов.

По данным пресс-службы главы региона, на данный момент в здании уже провели демонтаж напольного покрытия, перегородок, частично выполнены работы по установке оконных блоков. Сейчас проводится заливка новых полов и внутренняя отделка помещений. Согласно условиям контракта, реконструкция должна быть завершена до 13 декабря 2019 года. Стоимость ремонта более 3,5 тысяч квадратных метров здания обойдутся региональному и местному бюджетам почти в 42 млн. рублей.

«Параллельно со строительными работами должны стартовать и организационные мероприятия. Будущему руководству необходимо уже сейчас сформировать штатное расписание, распределить отремонтированные помещения между учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования, открывать набор детей, - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников. – Когда объект будет сдан, здесь сразу должны начаться занятия».

Список необходимого оборудования и соответствующая смета поручено подготовить и утвердить в течение месяца. Планируется, что в двухэтажном здании будут созданы условия как для представителей творческих направлений, так и спортсменов. Секции футбола, хоккея, фигурного катания, художественной гимнастики комфортно разместятся по соседству с коллективами художественной самодеятельности. В доме офицеров также хотят оборудовать современный киноконцертный зал, оборудование которого будет заказано через Фонд кино.