Дом офицеров в поселке Федотово Вологодского района обещают отремонтировать до конца года

17.05.2019 [Общество]
Дом офицеров в поселке Федотово Вологодского района обещают отремонтировать до конца года

Дом офицеров в поселке Федотово Вологодского района,  закрытый в 2006 году из-за аварийного состояния, обещают отремонтировать к декабрю 2019 года. В нем будут работать детские спортивные и художественные секции, планируется оборудовать киноконцертный зал.

Как выяснил Newsvo, контракт на капремонт здания стоимостью 31,9 млн рублей был заключен с ООО «Пожмонтажпроект»  в конце апреля этого года. Интересно, что первый победитель аукциона, ООО «Эталонстрой», предложивший цену в 27,5 млн рублей, от исполнения контракта уклонился, и подрядчиком в итоге выбрали второго участника торгов.

По данным пресс-службы главы региона, на данный момент в здании уже провели демонтаж напольного покрытия, перегородок, частично выполнены работы по установке оконных блоков.  Сейчас проводится заливка новых полов и внутренняя отделка помещений.  Согласно условиям контракта, реконструкция должна быть завершена до 13 декабря 2019 года. Стоимость ремонта более 3,5 тысяч квадратных метров здания обойдутся региональному и местному бюджетам почти в 42 млн. рублей.

«Параллельно со строительными работами должны стартовать и организационные мероприятия. Будущему руководству необходимо уже сейчас сформировать штатное расписание, распределить отремонтированные помещения между учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования, открывать набор детей, - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников. – Когда объект будет сдан, здесь сразу должны начаться занятия».

Список необходимого оборудования и соответствующая смета поручено подготовить и утвердить  в течение месяца.  Планируется, что в двухэтажном здании будут созданы условия как для представителей творческих направлений, так и спортсменов. Секции футбола, хоккея, фигурного катания, художественной гимнастики комфортно разместятся по соседству с коллективами художественной самодеятельности.  В доме офицеров также хотят оборудовать современный киноконцертный зал, оборудование которого будет заказано через Фонд кино.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: капремонт
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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